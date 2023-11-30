توزيع أجهزة كهربائية لـ100 عروسة ضمن مبادرة «أيد بإيد» في الإسكندرية

سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، أجهزة كهربائية «ثلاجة – بوتاجاز – غسالة» لعدد 5 عرائس لمساعدتهن على إتمام زواجهن وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري لتوزيع 300 جهاز كهربائي لـ 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة.

جاء ذلك ضمن المبادرة الوطنية «أيد بإيد» التي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

موجهة أعباء ومتطلبات الحياة

ومن جانبه، ثمن محافظ الإسكندرية، الدور الوطني الذي يقوم به البنك الزراعي المصري من منطلق مسؤوليته المجتمعية تجاه الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية لمساعدتهم على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة، لتحسين مستوى دخل الأسر الأولى بالرعاية.

تخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر

وفي هذا الإطار أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص إدارة البنك على مواصلة جهودها لتنفيذ أهداف مبادرة البنك الوطنية التي تجوب محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور، اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب و سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، و خالد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال المؤسسي للعلاقات العامة