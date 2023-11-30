فحص 93% من الأطفال حديثي الولادة بالشرقية

تواصل الفرق الطبية في الشرقية، العمل المكثف لفحص 594768 طفلًا حديث الولادة، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع.

وتمكنت الفرق الطبية من فحص 552839 طفلًا حتى الآن، بنسبة تغطية بلغت 93%، وذلك في جميع أنحاء القرى والمراكز والمدن.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنّ الوزارة دعمت الفرق الطبية بالمبادرة بعدد 234 جهاز انبعاث صوتي؛ ليصل الإجمالي إلى 355 جهازًا.

فحص الأطفال حيدثي الولادة في الشرقية

وأضاف أن الأطفال الذين لا يجتازون الاختبار السمعي، يجري فحصهم مرة أخرى بعد أسبوع، وفي حالة عدم اجتيازهم يحالوا إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، أو مركز السمع والكلام بالقاهرة، في حالة الحاجة إلى عملية جراحية مثل زراعة القوقعة.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن المبادرة تستهدف فحص جميع الأطفال حديثي الولادة في المحافظة، ويتم العمل من خلال 355 مركزًا طبيًا ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية.

وأكد الدكتور هشام مسعود على حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والأطقم الطبية، من خلال إتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية.