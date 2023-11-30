هل تسبب حبوب منع الحمل الإصابة بالسرطان؟.. رسالة من «الصحة» للسيدات

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا للرد على الشائعة المنتشرة والتى تتعلق بأقراص وحبوب الحمل، وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور عممته، أن أقراص منع الحمل آمنة ولا تسبب الإصابة بسرطان الثدي.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للسيدات بأنه يجب أن يتم استشارة الطبيب أولًا قبل أخذها لاختيار الوسيلة الصحيحة والمناسبة لجسم كل سيدة، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار على أجهزة الجسم.

100 يوم صحة.. توفر خدمات تنظيم الأسرة

وطالبت وزارة الصحة والسكان ضرورة الاستفادة من حملة 100 يوم صحة، وقالت وزارة الصحة والسكان الحملة إنها توفر جميع خدمات تنظيم الأسرة، وتقدم كل الخدمات للمواطنين بشكل مجاني ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، لافتة إلى أن جميع الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية تعمل من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة مساءً.