أعراض فيروس إبشتاين بار بعد إعلان «الصحة» انتشاره.. ما مخاطره؟

قالت وزارة الصحة والسكان، في بيان صدر عنها، إنّ الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا في مصر، هي «الإنفلونزا، والفيروس التنفسي المخلوي، وفيروس كورونا، فيروس إبشتاين بار».

ما فيروس إبشتاين بار الذي أعلنت الصحة انتشاره؟

وكشف مصدر مسؤول بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، التفاصيل الكاملة حول فيروس إبشتاين بار، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» فيروس إبشتاين بار، هو من عائلة الفيروسات الهربس وهو من أكثر الفيروسات التي تصيب المواطنين «الفئات العمرية المختلفة»، وينتشر في مثل هذه التوقيتات وهي فترة الانتقال بين الصيف والشتاء.

طرق انتقال فيروس ابشتاين بار «الهربس»

وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأنّ فيروس إبشتاين بار «الهربس» ينتقل عن طريق الاتصال المباشر خاصة عبر اللعاب وهو يعرف بين المواطنين أنه ينتقل عن طريق تقبيل الأطفال، مشيرًا إلى أنّ أعراض الفيروس تتضمن قروح الحمى أو قروح البرد، وتتشكل البثور أحيانًا في مكان على اللسان أو الوجه، والقروح تستمر من أسبوع إلى أسبوعين.

علاج فيروس الهربس

وأضاف المصدر، هناك بروتوكول علاجي يقوم الطبيب بوصفه للمريض، محذرًا من تناول أي أدوية في حال الإصابة بالفيروس دون اللجوء إلى الطبيب، لافتًا إلى أنّ كل حالة مرضية تختلف من حالة إلى أخرى، وفقًا للتشخيص الطبي.

وقدم المصدر مجموعة من التعليمات والنصائح عند الإصابة بهذا الفيروس، وهي عمل كمادات باردة على الجلد، وإعطاء الطفل المشروبات الباردة، ولا تجعل الطفل يلمس عيناه حتى لا تتعرض لمشاكل صحية، بالإضافة إلى طلب استشارة الطبيب في المأكولات والمشروبات بصفة عامة.

وطمأن المصدر المواطنين بشأن الفيروسات التنفسية بشكل عام، وقال المصدر الفيروسات التنفسية طبيعية وهذا وقت انتشارها، وعلى المواطنين ضرورة توخي الحذر والحرص على تقوية الجهاز المناعي.