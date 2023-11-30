«الصحة» تشكل لجنة مركزية لمتابعة خطة التأمين الطبي لانتخابات الرئاسة

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا، مساء الأربعاء، لمناقشة خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، والتي ستعقد خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خطة التأمين الطبي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش خطة كل قطاع بالوزارة للمشاركة بخطة التأمين الطبي والتي تشمل محاورها تقديم الخدمات (العلاجية، والوقائية، والإسعافية، الرعايات العاجلة)، للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية.

التوجيه بوضع آلية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة

وأضاف «عبدالغفار»، في بيان صحفي، قبل قليل، أنه تم التوجيه بوضع آلية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بمحيط اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة إشراف مركزية بالوزارة لمتابعة خطة التأمين الطبي وتواجد الفرق الطبية بأماكن عملها، والإفادة بتقارير دورية على مدار اليوم بالخدمات التي قُدمت للمشاركين في عملية الاقتراع وحالتهم الصحية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم التأكيد على أهمية التعاون لتيسير عملية اقتراع ذوي الهمم من خلال توفير كراسي متحركة داخل اللجان الانتخابية.