«التنسيقية» تواصل عقد مؤتمراتها بالجامعات لتوعية الشباب بالانتخابات

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا حاشدًا بجامعة دمنهور، بهدف توعية الشباب، وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي»، بحضور الدكتور ترابيس إبراهيم، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور أمل مهران عميد كلية التربية.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام «التنسيقية» بتنمية الوعي السياسي للشباب، كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي، وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.

مؤتمر التنسيقية

أكدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب لحقهم الدستوري، وواجبهم تجاه وطنهم، بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح، ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية.

وناشدت «الشباب»، بضرورة العمل كسفراء للوعي في نطاقاتهم الجغرافية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية دعمًا للدولة المصرية.

وثمنت مواقف الدولة المصرية الواضحة والصلبة، في أزمة فلسطين، مضيفة أننا جميعًا نقف خلف القيادة السياسية المصرية، في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرة إلى أن مشاركة الشباب في الانتخابية، يؤكد ذلك أمام العالم.

حضور المؤتمر

فيما بدأ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، مؤكدا أن الدولة المصرية لها اليد العظمى في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى ضرورة المشاركة أيًا كان التوجه، وضرورة الالتزام بواجبنا الدستوري في المشاركة الانتخابية.

وأكد رئيس الجامعة، أن استضافة هذه الندوة، دليل على اهتمام الدولة بالشباب، موضحًا أن ضيوف الندوة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصبحوا مثال لتمكين الدولة للشباب في العمل السياسي، مشيرًا إلى وعي الشباب بكم المخاطر التي تحيط بمصر.

وأكد طلبة وطالبات جامعة دمنهور علي أنهم سيكونوا في الصفوف الأولي في الاستحقاق الإنتخابي القادم، فضلًا عن أنهم سيكونوا سفراء المشاركة، وسيعملون جاهدين لتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم.

ومن الجدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب، بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كل الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الحوار الوطني، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.