نائب «التنسيقية»: إننا بحاجة إلى تكاتف المصريين بالخارج لنجاح الانتخابات الرئاسية

قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثلاثة أيام المقبلة للتصويت الانتخابي بالخارج ستكون فترة مهمة بتاريخ مصر، وخاصة أنّها تنظم بداخل 121 دولة، مشيرًا إلى أنّ صوت المصري بالخارج يساوي ألف صوت من داخل مصر بسبب وعي المواطن المصري، ووجود ديمواقراطية في دول الخارج.

تسهيل إجراءات الانتخابات الرئاسية

وأضاف «نجاتي»، خلال برنامج «رسالة وطن» مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، المذاع على راديو 90.90، أننا بحاجه إلى تكاتف المصريين إلى بالخارج لنجاح الانتخابات المصرية، مشيرًا إلى أن كل الدول الخارجية يكون الانتخاب بها بمقر السفارات والقنصليات التابعه للدولة، داعيًا إلى إيجاد وسيلة للمصرين بالخارج للتصويت الانتخابي، وتسهيل الإجراءات لهم والتنسيق مع شؤون الهجرة والجالية المصرية لتحديث آليات التصويت الانتخابي في الخارج.

المصريون أهم مصادر الخزانة العامة للانتخابات

تابع: «المصريون أهم مصادر الخزانة العامة للانتخابات الرئاسية، والثلاثة أيام المقبلة تعتبر رسالة متعددة الجوانب، وتتمثل في مشاركة المصريين بكل ديمقراطية، والتفاف المصريين لرؤية الدولة المصرية لسياستها الخارجية خاصة بالظروف الجارية بالشرق الاوسط وخاصة القضية الفلسطينية»، مشيرة إلى أنّ ما حدث للدولة المصرية من مساندة للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة المشاركة الانتخابية، وخاصة الشباب لأنّهم أيقنوا أنّه واجب وطني وليس ترفيها.