حزب المصريين ينظم القافلة الطبية المجانية الخامسة في البحر الأحمر

انطلقت فعاليات اليوم الأول من القافلة الطبية المجانية الخامسة، التي تُنظمها أمانة حزب المصريين بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع شركة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية وقوافل ابن البلد الخيرية، اليوم الخميس، بمدينة الغردقة، للكشف الطبي المجاني وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وتضمنت القافلة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام توقيع الكشف الطبي في تخصص العيون إذ قدمت «فحص قاع العين - الفحص الخارجي - مقاس النظر - نظارات»، إضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة التي تُسبب التهابات في العيون.

قافلة حزب المصريين

وقال هاني عبد السميع، أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، إن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة التي يُنظمها الحزب بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والتي تقدم بالمجان لجميع المواطنين داعيًا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

القافلة الطبية الخامسة

وأضاف «عبد السميع»، أن القافلة الطبية الخامسة تأتي امتدادًا للقوافل السابقة وضمن خطة فعاليات الحزب بالبحر الأحمر خلال شهريّ نوفمبر وديسمبر، وفي إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية لاحتياجات المواطنين والتخفيف عنهم، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وثمن أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر مجهود قيادات محافظة البحر الأحمر في خدمة الملف الصحي، وعلى رأسهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن الجميع يعمل في المحافظة على قلب رجل واحد من أجل خدمة المواطن.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حماية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، والدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، الدكتورة جيهان أحمد شوقي، نائب أمين الحزب، على أبو الشيخ، أمين التنظيم بالحزب، أسامة مجدي، أمين مساعد، الدكتورة نسمة فتحي، أمين المرأة، خالد عبيد، أمين المجالس النيابية والمحلية، ولفيف من أعضاء وقيادات أمانة حزب «المصريين» بالبحر الأحمر.