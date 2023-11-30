فحص 127 مريضا خلال قافلة طبية للكشف على المرضى غير القادرين بالفيوم

نظمت جمعية الأورمان، بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، قافلة طبية جديدة بالتعاون بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، والتي استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى من الأسر الأولى بالرعاية، والتي توقيع الكشف الطبي على 127 مريضًا من غير القادرين بقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس بمركز سنورس، وقرية المظاطلي بمركز طامية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارًا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

الكشف على 127 مريضا ومريضة

وأوضح جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه جرى توقيع الكشف الطبي على 127 مريضًا من المواطنين في جميع التخصصات من أمراض عيون، وصدر، ومخ أعصاب، وعظام، والسمعيات، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك، والباطنة، وذلك بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

فحوصات وأشعة وتحاليل بالمجان

من ناحيته أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى إجراء كافة الفحوصات والأشعة، والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً من المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية للمحتاجين بالمجان تمامًا دون تحميلهم أيّة نفقات.