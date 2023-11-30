«غرفة الإسكندرية» تستقبل وفدا تجاريا روسيا لبحث التعاون المشترك

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا روسيا تجاريا، بالتعاون مع المركز الروسي للتصدير، ومجموعة من الشركات الروسية، وضم الوفد 20 شركة روسية.

جاء ذلك بحضور بافيل كسيدي القنصل العام الروسي وعدد من ممثلي الشركات الروسية وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، والمهندس البديوي السيد وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية، وعدد من ممثلي الشركات المصرية.

خلال اللقاء قدم أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس الإدارة نبذة عن تاريخ الغرفة التجارية بالإسكندرية، ودورها في تطوير قطاعي التجارة والصناعة.

80 عاما من العلاقات المصرية الروسية

وأوضح أشرف أبو إسماعيل، أن العلاقات المصرية الروسية ممتدة منذ ما يزيد عن 80 عامًا، وهناك تعاون في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

من جانبه أكد بافيل كسيدي القنصل العام الروسي، أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في العديد من القطاعات، منها الحاصلات الزراعية والمنشآت الطبية ومزارع الدواجن والمراكز الطبية والمستشفيات ومصانع المبردات وخدمات التبريد وتكنولوجيا المعلومات.

كما شمل اللقاء البحث حول تنمية العلاقات الاقتصادية في المجالات التالية قطاع السياحة والنقل الدولي والبناء والإنشاء والقطاع الفندقي.