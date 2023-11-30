بدء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران في دير مواس بالمنيا

بدأ المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في دير مواس بمحافظة المنيا، منذ قليل، بحضور جماهيري موسع؛ لمناقشة البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

مؤتمر فريد زهران

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، انعقاد ورشة العمل الخاصة بمتابعة انتخابات المصريين في الخارج، بداية من اليوم، بمقر الحملة في المقطم.

وفي وقت سابق، كشفت حملة فريد زهران، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج، وستتواصل غرفة عمليات الحملة مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية، لمتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، كما تتابع الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.

الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس باسم كامل مدير الحملة الانتخابية، أن غرفة عمليات حملة فريد زهران ستصدر تقارير يومية بشأن متابعتها وملاحظاتها بشأن انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.