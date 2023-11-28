حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تشكل غرفة لمتابعة الانتخابات في الخارج

صرح المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بأنّ الحملة تبدأ بداية من الغد تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج.

متابعة انتخابات المصريين بالخارج

وأوضح باسم كامل، أنّ غرفة عمليات الحملة ستواصل مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية، متابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، كما تتابع الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.

انتخابات المصريين بالخارج

وأكد كامل أنّ غرفة عمليات الحملة ستصدر تقارير يومية بشأن متابعتها وملاحظاتها بشأن انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.