حملة فريد زهران ترحب بتأييد «الليبرالي المصري» لمرشحها في انتخابات الرئاسة

رحب باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بإعلان الحزب الليبرالي المصري «تحت التأسيس» تأييده للمرشح فريد زهران في الانتخابات الرئاسية بناء على تصويت غالبية أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب.

وأعلن كامل ضم الصحفي نادر شكري وشادي العدل مؤسسي الحزب، إلى الهيئة الاستشارية لحملة فريد زهران.

حملة فريد زهران

ويواصل المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقد مؤتمراته الجماهيرية في المحافظات، لعرض البرنامج الانتخابي على الأهالي والاستماع إليهم.