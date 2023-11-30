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حملة فريد زهران ترحب بتأييد «الليبرالي المصري» لمرشحها في انتخابات الرئاسة

كتب:

محمد أباظة
02:35 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
باسم كامل

باسم كامل

رحب باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بإعلان الحزب الليبرالي المصري «تحت التأسيس» تأييده للمرشح فريد زهران في الانتخابات الرئاسية بناء على تصويت غالبية أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب.

وأعلن كامل ضم الصحفي نادر شكري وشادي العدل مؤسسي الحزب، إلى الهيئة الاستشارية لحملة فريد زهران.

حملة فريد زهران

ويواصل المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقد مؤتمراته الجماهيرية في المحافظات، لعرض البرنامج الانتخابي على الأهالي والاستماع إليهم.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.