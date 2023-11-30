جيش الاحتلال: محتجزتان إسرائيليتان في طريقهما إلى قاعدة «حتسريم» الجوية

كشفت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن أن المحتجزتين الإسرائيليتين، اللتين أطلقت الفصائل الفلسطينية سراحهما في قطاع غزة، في طريقهما إلى قاعدة «حتسريم» الجوية، وذلك في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ سابق، أن الفصائل الفلسطينية سلمت محتجزتين إسرائيليتين للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في ميدان «فلسطين»، وسط مدينة غزة.

جاء إطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين في إطار دفعة جديدة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية التي بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي.