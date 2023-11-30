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«أبو مازن» لوزير الخارجية الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة ملحة

كتب:

منى صلاح
05:13 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن»، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، في تصريحاته التي نقلتها القناة: «نطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين».

وتابع »أبو مازن»، في مباحثاته مع الوزير الأمريكي: «نؤكد رفضنا التهجير القسري للفلسطينيين».

وسلَّم الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية الأمريكي ملفاً كاملاً حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ضرورة ملحة لوقف إراقة دماء المزيد من الفلسطينيين.

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