فصائل غزة: الدفعة السابعة تضم 22 أسيرا و8 أسيرات من داخل الخط الأخضر
كتب:
منتصر سليمان
05:42 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين من المقرر أن تطلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراحهم بعد قليل، تضم أسماء 22 أسيراً، و8 أسيرات كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل قبل قليل.
ويقصد بالخط الأخضر في فلسطين، هو الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة في عام 1948، والأراضي المحتلة عام 1967.