فصائل غزة: الدفعة السابعة تضم 22 أسيرا و8 أسيرات من داخل الخط الأخضر

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين من المقرر أن تطلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراحهم بعد قليل، تضم أسماء 22 أسيراً، و8 أسيرات كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل قبل قليل.

ويقصد بالخط الأخضر في فلسطين، هو الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة في عام 1948، والأراضي المحتلة عام 1967.