المرشح الرئاسي فريد زهران: برنامجي الانتخابي يتضمن حلولا لمشكلات مصر

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يمتلك برنامجا انتخابيا يتضمن حلولا واقعية للمشاكل التي تمر بها مصر في كل القطاعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده المرشح الرئاسي في مدينة ديرمواس في محافظة المنيا بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري، وأحمد رفعت آمين الحزب المصري بقطاع جنوب المنيا وعددا من قيادات الحزب وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح.

زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية

وأوضح «زهران» أن برنامجه الانتخابي يرتكز على 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي ويتضمن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، ودعم الطبقة الوسطى، ومكافحة الفساد، والمحور الاجتماعي ويتضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير التعليم والصحة، والمحور السياسي يتضمن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء دولة مدنية ديمقراطية.

مؤشر النجاح والفشل حدوث تحسن

وأضاف «زهران»، أن مواقف الحزب المصري السابقة تؤكد أنه يملك بديلاً مختلفاً وتغيراً سلمياً وأمن في بلد يعاني، محذرا من خطورة عدم الاعتراف بالأزمات التي تمر بها البلاد، والاكتفاء بسرد الإنجازات بشكل مبالغ فيه.

وأوضح المرشح الرئاسي أن مؤشر النجاح والفشل لأي نظام هو حدوث تحسن مستمر في كافة مناحي الحياة، مؤكداً أن ترك الوضع كما هو عليه سيؤدي إلي تفاقم الأوضاع.

وطالب «زهران»، المواطنون بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة للتعبير عن رأيهم في المستقبل الذي يريدونه لمصر.