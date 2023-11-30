إزالة 60 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن هناك تعاون مستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، إذ تمكنت الوحدات المحلية بمراكز «بني مزار - المنيا - ملوي - مطاي - مغاغة - سمالوط)، من إزالة 60 حالة تعد بالبناء المخالف منها 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى «الحسينية - أبو جرج» وحي شرق وغرب بمدينة بنى مزار، وإزالة 8 حالات تعد بقرى «صفط الخمار - تله - نزلة حسين - دمشير - طوخ الخيل» بمركز المنيا، وفي ملوي تم إزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص بقرى «دروة - أبشادات» وحي شمال وغرب المدينة، وفي مركز مطاي تم إزالة 4 حالات تعد بقرية إبوان وحي جنوب المدينة.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما تم إزالة 8 حالات بقريتي آبا وطنبدى بمركز مغاغة، و8 حالات أخرى بقريتي الطيبة والعزيمة بمركز سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.