بـ100 جنيه.. طرح 27 ألف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل التموينية المتحركة والثابتة المحملة بالمواد الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك ضمن مبادرة «خفض الأسعار» لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة

وأعلنت الوحدات المحلية لمراكز «سمالوط ـ مطاي- ملوي- العدوة» عن طرح 27 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة تضم «سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاي»، منها 6 آلاف كرتونة بمركز مطاي حيث شملت أعمال التوزيع قرى (أبوان ـ حلوة) وأحياء شمال وجنوب المدينة وطرح لحوم بأسعار مخفضة بمنافذ قرى المركز.

كما جرى توزيع 11 ألف كرتونة مواد غذائية بمركز سمالوط، بمنفذ الادارة الزراعية بحى شمال المدينة وقرية أبو سيدهم وقرى ونجوع الوحدة المحلية لقرية اسطال، كما يجرى توزيع 5000 شنطة مواد غذائية بقريتى دروة و المعصرة بمركز ملوى و5000 شنطة مواد غذائية بمركز العدوة، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

تحرير 5 محاضر مخالفة متنوعة

وواصلت الوحدات المحلية لمركزي «ملوي ـ ديرمواس»، أعمالها في تنظيم حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والالتزام بالأسعار المعتمدة والتصدي لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر مخالفة بينها «4 محاضر عدم إعلان أسعار ـ محضر عدم حمل شهادة صحية».