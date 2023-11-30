أحد علماء وزارة الأوقاف: «أي شخص ناجح وراه دعم كبير من دعاء الأم»

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنَّ شكر الله - عز وجل، يكون بالقلب واللسان والجوارح، مضيفا: «القلب يكون شاكر راضي ويستقبل أقدرا الله بالرضا، واللسان بالحمد لله، والحمد لله يكون بالإحساس بالقلب واللسان واليد وكل جوارح الجسم».

«قابيل»: لا أحد ناجح في مجال ما إلا وخلفه أم تدعي له ساعة رضا

وأضاف «قابيل»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة الناس، اليوم الخميس: «كيف نشكر الله، لو أم عليها أن تقيم بيتها بالوجه الذى يرضى الله، ولا يوجد أحد ينجح فى أى مجال إلا وراه أم تدعي له ساعة رضا، لأنها تحقق الحمد والشكر لله».

إتقان العمل والإخلاص والعطاء

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: «لما حد يقولك عامل إيه؟ بتقول الحمد لله، وهذه معناه إنى راضى وشاكر لله على نعمه وفضله على فى كل النعم التى أعطانى إيها، وكل ده يترجم إلى الجوارح فى إتقان العمل والإخلاص فى العطاء».