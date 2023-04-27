داعية إسلامية عبر قناة الناس: دعاء الأم على أبنائها مستجاب ساعة الغضب

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن سبب انتشار عقوق الوالدين فى المجتمعات قلة الإيمان بالله، لافتة إلى أن عدم تقديس الأم والأب لمكانتهما الكبيرة، يعتبر بعد عن الدين.

الجنة تحت أقدام الأمهات

تابعت الداعية الإسلامية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا حديث موضوع، لكن الحديث الصحيح هو إلزم أمك فإن الجنة تحت رجليها، وكمان سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وصى على الوالد»، حيث قال: «الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، شوف بقى عندك بقى بابين للجنة، الأم والأب، انهل منها كيفما تشاء، خلى أمك تدعى لك، يا سلام لو دعت لك وهي في رضا».

وحذرت الداعية الإسلامية، من إغضاب الوالدين وعقوقهما، قائلة: «يا خسارة لو غضبت الأم على ابنها، هى دعوة مستجابة، وقد يكون أبواب السماء مفتوحة، ويحصل لها حاجة فتندم عليه، إياكم أن الأم تنام ودموعها على خدها من أبنائها دى كارثة ومصيبة على أولادها».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.