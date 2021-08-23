تواجه المرأة كثير من المتاعب خلال حملها، وتحلم باليوم الذي ترى فيه جنينها بين يديها سليما معافى، لذا تبحث كثير من النساء عن أدعية دعاء للجنين لحفظه وتثبيته في بطن الأم مجرب، خاصة في شهور حملها الأولى، التي تتطلب منها أن تحافظ على تناول غذاء صحي يضم حصصا من الخضار والفاكهة والنشويات والبروتينات، وممارسة رياضة خفيفة وتناول الفيتامينات والمكلملات الغذائية تحت استشارة الطبيب، كي يمر الحمل بسلام.

دعاء تحصين الجنين

ويمكن للمرأة الحامل أن تردد دعاء للجنين لتحصينه وحفظه، ودعاء تثبيت الجنين في بطن الأم، وهي التي وردت على لسان كبار العلماء على مر العصور، ومنها: «اللهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل».

كما يمكن ترديد دعاء تحصين الجنين من أدعية حفظ الجنين: «اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، اللهم إنك وهبته لي من غير حولٍ مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حولٍ مني ولا قوة، اللهم اجعله من صالح عبادك، وحفظة كتابك، ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشةۚ».

دعاء لحفظ الجنين من المَوْت

ويبحث الكثير من الأزواج عن دعاء لحفظ الجنين من المَوْتَ، رغبة منهم في الحصول على طفل يكون لهم في الدنيا سندًا وذرية صالحة، فهو رزق من الله سبحانه وتعالى يرزقه لمن يشاء، ويحق للأزواج التوجه لله بالدعاء عندما يرزقهم الله بالحمل، وفي حال ضعف الجنين أو تعرضه لخطر ما، يلجأ الرجل والمرأة إلى الدعاء لله سبحانه وتعالى لحفظ الجنين من الموت، ويمكن الاستعانة بالأذكار لتكون دعاء لحفظ الجنين من المَوْتَ: « بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، باسم الله أرقيك».

ويمكن ترديد دعاء للجنين من الأذكار: «اللهم إنّي أسألك أنّ لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك»، «اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير».

دعاء مجرب لجمال الجنين

كما تبحث الكثير من النساء عن دعاء مجرب لجمال الجنين، حيث يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى ليرزقهم سبحانه وتعالى بطفل جميل، لذا تحرص الكثير من النساء على ترديد دعاء مجرب لجمال الجنين، وهو: «اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة».

ويمكن ترديد دعاء للجنين مجرب لجمال الجنين: «اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين».