خالد الجندي يشيد ببرنامج وزارة الأوقاف «صحح قراءتك»

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ببرنامج وزارة الأوقاف «صحح قراءتك»، الذي يتيح لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه.

«الجندي»: الوزارة بدأت مجالس قرآنية لتصحيح القراءة

وقال «الجندي»، خلال احدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، اليوم الخميس: «عملوا حاجة أكثر من رائعة.. الوزارة بدأت مجالس قرآنية لتصحيح القراءة للناس».

أمية الأمور الدينية والشرعية

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا وهي بعض الأمية في الأمور الدينية والشرعية، وده كلام خطير جدًا، وإحنا محتاجين نعيد تقييم الثقافة الدينية على ضوء الأحداث والمعلومات الدينية».

وتابع «الجندي»: «سنناقش المعلومات والفتاوى الدينية وهنشوف علاجها إيه مع بعض، ووزارة الأوقاف بتعمل برنامج قرآني بالمساجد الكبري، يوميًا بعد صلاة العشاء لتصحيح قراءة القرآن».