وزارة الأوقاف تفتتح عددا من المساجد في المحافظات المختلفة اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، نحو 23 مسجدًا منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدا صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما افتتح من 1 يوليو 2023، وحتى الآن 311 مسجدًا منها 238 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و73 مسجد صيانة وتطوير.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن نحو 11 ألفا و333 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و265 مليون جنيه.

افتتاح مساجد الأوقاف اليوم

وجاءت المساجد التي تتفتحها وزارة الأوقاف المصرية اليوم على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

- مديرية أوقاف القاهرة:

1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر

- مديرية أوقاف الشرقية:

2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق

3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا

4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق

5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية

- مديرية أوقاف المنيا:

6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة

- مديرية أوقاف بني سويف:

7. مسجد النور – قاي - إهناسيا

8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف

- مديرية أوقاف الجيزة:

9. مسجد حسين عزيز - العياط

10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر

- مديرية أوقاف أسيوط:

11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط

12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط

13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط

14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط

- مديرية أوقاف الغربية:

15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول

16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات

- مديرية أوقاف سوهاج:

17. مسجد آل البي – الدويك – طما

- مديرية أوقاف الوادي الجديد:

18. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط

- مديرية أوقاف البحيرة:

19. مسجد الصيرفي – أبو حمص

- مديرية أوقاف الفيوم:

20. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي

21. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا

مساجد الصيانة التي افتتحتها وزارة الأوقاف

ثانيًا: مساجد الصيانة:

- مديرية أوقاف الفيوم:

1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان

- مديرية أوقاف القليوبية:

2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب