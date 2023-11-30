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حازم عمر: أطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات والتعبير عن آرائهم

كتب:

أحمد الشرقاوي
10:14 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
حازم عمر

حازم عمر

طالب المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الشعب المصري كله، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «انزل وقول رأيك، ويجب أن تكون النسبة عالية، والله لن أزعل حال انتخاب غيري في الانتخابات الرئاسية، لكنه سياعد على الديمقراطية».

وقال إن هناك مصنع كوري من أنجح التجارب، ليس في بني سويف فقط، وإنما من أنجح المشروعات في مصر، وسأعمل على تعميمه في كل المحافظات.

تعيين أوائل الكليات

وتعهد حازم عمر خلال مؤتمره، بأنه سيعين أوائل جميع الكليات، قائلا: «سأعرض عليهم وظيفة في الحكومة المصرية، لأنني يجب أن استثمر العقول الجيدة».

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، قال «عمر»، إنه لديه علاقة كبيرة بالمسؤولين في الصين، لكنني لا أعتقد أنها الأنجح، بل أرى أن التجربة الهندية أفضل، وتتناسب مع الدولة المصرية وتطويرها.

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