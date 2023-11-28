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المرشح الرئاسي حازم عمر للمواطنين: «انزلوا وشاركوا في الانتخابات»

كتب:

محمد عزالدين
05:55 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي حازم عمر

المرشح الرئاسي حازم عمر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر إن مصر دولة عريقة ضاربة  بجذورها فى التاريخ، وشعبها شعب عظيم، وتستحق مكانة كبيرة بين الأمم، ومكانة مصر تعتمد على مشاركتك في اختيار من يمثلك في المرحلة المقبلة، مردفا: «انزل وشارك اختار اللي أنت عاوزه، شوف مين اللي برنامجه يتناسب مع طموحاتك واللي بتتمناه لمستقبل أولادك».

جاء ذلك خلال الرسالة التي أذاعتها «إكسترا نيوز» في إطار التزام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: «انزل وحط صوتك وشارك في صنع القرار، حفظ الله مصر، وشعبها».

 

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