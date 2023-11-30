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ماكرون يعلن الإفراج عن محتجزة فرنسية من قطاع غزة

كتب:

أحمد العانوسي
06:43 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه جرى الإفراج عن محتجزة فرنسية من قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل نقلته «القاهرة الإخبارية».

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