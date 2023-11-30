ماكرون يعلن الإفراج عن محتجزة فرنسية من قطاع غزة كتب: أحمد العانوسي 06:43 م | الخميس 30 نوفمبر 2023 إيمانويل ماكرون قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه جرى الإفراج عن محتجزة فرنسية من قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل نقلته «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: لماذا تتناقض مواقف ماكرون بشأن أحداث غزة؟.. خبراء يوضحون السبب ماكرون يعرب عن إدانته للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ماكرون: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة مساعد وزير الخارجية الأسبق: ماكرون أول رئيس أوروبي طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة تطور كبير في فرنسا تجاه الأحداث في قطاع غزة.. ماذا قال ماكرون؟ ماكرون غزة بقلم أحمد العانوسي