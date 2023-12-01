منسق «حياة كريمة» في الدقهلية: تكلفة مشاريع المبادرة 6 مليارات جنيه

قال محمد سامي منسق مبادرة حياة كريمة في الدقهلية، إن المبادرة كانت هبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين، واستطاعت تغيير وجه الريف المصري في الفترة الأخيرة من خلال عدة مشروعات بتكاليف تخطت 6 مليارات جنيه.

إنجازات حياة كريمة بالدقهلية

وأوضح «سامي»، أن حياة كريمة عملت على تطوير شامل من خلال البنية التحتية حتى إنشاء مشاريع خاصة للشباب، وتوفير فرص عمل لهم، من خلال تنظيم ملتقى توظيفي شمل نحو 5000 وظيفة بينها فرص عمل لذوي الهمم.

وأوضح أن المبادرة وفرت بعض المشروعات للمواطنين: «قدرنا نفرش أكشاك، ونجيب معدات، وعملنا حوالي 10 مشاريع لمركز شربين، وقدمنا التوعية والتدريب من خلال جامعة المنصورة التي قامت بمجهود كبير عمل».

وأشار إلى أنه جرى تطوير المدارس، مؤكدًا: «جهزنا وطورنا المدارس، وتم دفع مصروفات لـ6 آلاف طالب، وتوفير أدوات مدرسية لـ4 آلاف آخرين».

وأضاف أنه في المجال الاجتماعي تم عمل العديد من الخدمات من خلال: «200 ألف كرتونة وصل الخير، ويدوم الفرح جرى تجهيز 125 فتاة من خلال أجهزة كهربائية، وفي صك الخير توزيع 8 آلاف لحم»، وفي مجال التمكين الاقتصادي تم توفير نحو 37 كشكًا و150 قرض.

وأكد سامي أن أساس كل تلك الإنجازات في حياة كريمة في السنوات الأخيرة جاء من خلال 2000 متطوع بجهودهم حياة كريمة، تمكنت من إسعاد وبهجة العديد من المواطنين وتغيير نمط حياتهم ومساعدتهم إلى الأفضل بفضل جهودهم ومقترحاتهم، ومساندتهم وتشجيعهم على العمل.