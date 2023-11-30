رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حياة كريمة» تواصل مؤتمراتها لدعم القضية الفلسطينية في الإسماعيلية

كتب:

منتصر سليمان
06:42 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
«حياة كريمة» تواصل مؤتمراتها لدعم القضية الفلسطينية

«حياة كريمة» تواصل مؤتمراتها لدعم القضية الفلسطينية

قال مراسل قناة «DMC»، أنه استكمال لسلسلة التوعية بأزمة الأشقاء في فلسطين التي تقدمها حياة كريمة، أقامت المؤسسة مؤتمرا حاشدا لأهالي الإسماعيلية بالقنطرة غرب، شرحت من خلاله أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر في دعمها قيادة وشعب.

التوعية بالقضية الفلسطينية 

وقال محمد جمال منسق عام حياة كريمة بالإسماعيلية، أننا متواجدون داخل مركز ومدينة القنطرة غرب للتوعية بالقضية الفلسطينية وعرض إنجازات المؤسسة خلال الـ 3 سنوات الماضية.

تقديم أكثر من 3500 طن ما بين مواد غذائية ومواد طبية لقطاع غزة

وقال رفعت محمد منسق عام حياة كريمة بالقنطرة غرب، إن حياة كريمة تدعم القضية الفلسطينية، وتم تقديم أكثر من 3500 طن ما بين مواد غذائية ومواد طبية لأهالينا في قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

ننشر نتائج المجموعة الثانية من «دوري حياة كريمة» بكفر الشيخ

«حياة كريمة» تقدم خدمة علاجية لـ14 ألف مواطن بالمنيا خلال أكتوبر الماضي

«حياة كريمة» تواصل مؤتمراتها لدعم القضية الفلسطينية والتوعية بالمشاركة في الانتخابات

افتتاح منفذ «حياة كريمة» في جامعة حلوان لخدمة المجتمع

الانتهاء من 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» في المنيا
بقلم منتصر سليمان