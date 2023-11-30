«حياة كريمة» تواصل مؤتمراتها لدعم القضية الفلسطينية في الإسماعيلية

قال مراسل قناة «DMC»، أنه استكمال لسلسلة التوعية بأزمة الأشقاء في فلسطين التي تقدمها حياة كريمة، أقامت المؤسسة مؤتمرا حاشدا لأهالي الإسماعيلية بالقنطرة غرب، شرحت من خلاله أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر في دعمها قيادة وشعب.

التوعية بالقضية الفلسطينية

وقال محمد جمال منسق عام حياة كريمة بالإسماعيلية، أننا متواجدون داخل مركز ومدينة القنطرة غرب للتوعية بالقضية الفلسطينية وعرض إنجازات المؤسسة خلال الـ 3 سنوات الماضية.

تقديم أكثر من 3500 طن ما بين مواد غذائية ومواد طبية لقطاع غزة

وقال رفعت محمد منسق عام حياة كريمة بالقنطرة غرب، إن حياة كريمة تدعم القضية الفلسطينية، وتم تقديم أكثر من 3500 طن ما بين مواد غذائية ومواد طبية لأهالينا في قطاع غزة.