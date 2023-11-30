«حياة كريمة» تواصل مؤتمراتها لدعم القضية الفلسطينية والتوعية بالمشاركة في الانتخابات

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، استمرار فعاليات المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية، وبمشاركة أعضاء ومنسقو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تأكيدا على أهمية مشاركة المواطنين في العمل المجتمعي، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

جهود حياة كريمة تجاه القضية الفلسطينية

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أنّها لم تدخر جهدا، وكانت أول الداعمين للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول وحتى الآن، حيث يقف متطوعو حياة كريمة عند معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومتابعة إدخال المساعدات لقطاع غزة، ما يعكس دور المؤسسة على الصعيد المحلي والإقليمي، وبدعم الدولة المصرية شعبا وقيادة للإخوة الفلسطينيين، حيث ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم.

دور حياة كريمة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ويأتي عقد مؤسسة حياة كريمة للمؤتمرات الجماهيرية ضمن دورها المجتمعي لتوعية المواطنين بأهمية مشاركاتهم الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يعكس وعي المواطن بمدى تأثيره ومشاركته الفعالة من خلال ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أنّ المؤسسة تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، تلبية لمطالب الإنسانية ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للقضية الفلسطينية، من خلال تسهيل الإجراءات لتوفير المساعدات وإدخالها للقطاع، كما تؤكد المؤسسة أهمية مشاركة المواطنين في العمل المجتمع، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.