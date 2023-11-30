ننشر نتائج المجموعة الثانية من «دوري حياة كريمة» بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الثانية من دوري «حياة كريمة»، في محافظة كفر الشيخ، على ملعب مركز شباب محلة موسى، ضمن دوري خماسي كرة القدم، بين فرق المجموعة «ب»، والتي تضم «روينة، والنطاف، والروضة، و محلة موسى»، بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة»، ضمن المبادرة الرئاسية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

نتائج دوري حياة كريمة في كفر الشيخ

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عبر بيان، أن مباريات اليوم أسفرت عن فوز محلة موسى، على النطاف بهدفين، مقابل هدف واحد، وفوز روينة، على النطاف بأربعة أهداف، مقابل هدف واحد، وتعادل فريقي الروضة، ومحلة موسى بهدف لكل منهما، مضيفاً أن دوري «حياة كريمة»، يجرى بين قرى المراكز الإدارية الأربعة «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، والحامول»، والتي يشارك بها 32 فريق، و 256 لاعب، وذلك من أعمار 16 حتى 25 عام، حيث بدأت منذ شهر نوفمبر الجاري، وتستمر حتي نهاية إبريل 2024.

تفعيل دور الشباب بالمشاركة

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أن الدوري يمنح فرص لتفعيل الدور الرياضي بمشاركة الشباب، موضحاً أن منافسات دوري «حياة كريمة»، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وفتحي جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ، مباريات الدوري من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.