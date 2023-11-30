صن داونز يصدم الأهلي في صفقة «الدوري الأفريقي» بسبب بيراميدز.. عاجل

كشفت إدارة فريق صن داونز الجنوب أفريقي رفضها التخلي عن ظهيرها الأيمن خوليسو موداو، أو أي لاعب من نجوم الفريق مهما كانت الإغراءات، تزامن الرفض مع شائعات تشير إلى رغبة إدارة النادي الأهلي في الحصول على خدمات موداو.

ووفقا لما ذكرته شبكة «iDiski Times» الجنوب أفريقية، فإن النادي الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع خوليسو موداو، ظهير أيمن فريق صن داونز، إلا أن إدارة الفريق الجنوب أفريقي شددت على رفضها التخلي عن أي لاعب في الفريق، خاصة أن «موداو» واحد من الأعمدة الرئيسية في الفريق وظهر تألقه بشكل كبير في بطولة الدوري الأفريقي الماضية.

صن داونز يحسم مصير موداو، وأوضحت الشبكة أن هناك تمسك أيضًا من جانب رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، بلاعبيه، مؤكدًا رفضه بيع أي منهم للنادي الأهلي أو غيره، خاصة أنه ينتظره مواجهات قوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومنها مواجهة بيراميدز المقبلة بالمجموعة الأولى للبطولة.

وتابعت الشبكة أن موداو جذب أنظار النادي الأهلي، لاسيما أنه برز بوضوح في الدوري الأفريقي وكان عاملًا مهما في تتويج الفريق الجنوب أفريقي بلقب النسخة الأولى من البطولة، كما لعب دورًا بارزًا في مواجهة الأهلي بنصف النهائي ونجح في قيادة فريقه للإطاحة بالأحمر من المسابقة.

وواصلت الشبكة حديثها قائلة، إن موكوينا أوضح أن موداو لن يذهب إلى أي مكان، مضيفًا: «نحن بحاجة إلى أفضل اللاعبين لدينا، نحن لسنا ناديًا يبيع لاعبيه وهذا واضح جدًا للجميع».

مدرب صن داونز: لا توجد عروض لـ"لاعبنا الاستثنائي"، واختتم موكوينا تصريحاته، التي نقلتها الشبكة: «كل ما يقال عن اهتمام بعض الأندية بضم موداو ما هو إلا مجرد كلام، لا توجد أي عروض حتى الآن، هو لاعب استثنائي، كذلك على المستوى الشخصي، لديه روح وهو جزء مهم من فريقنا».