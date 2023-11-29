عاجل| موعد رحيل علي معلول عن الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر مفاجأة بشأن مستقبل الدولي التونسي علي معلول مع النادي الأهلي، خاصة وأن تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال زاهر، خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم: «علي معلول بنسبة كبيرة لن يستمر مع النادي الأهلي، يمتلك عروضا في الخارج هو يرى بأنه قدم فترة كبيرة داخل النادي الأهلي والسنتين اللي جايين دول يأمنوا مستقبله وهو معندوش مانع يجدد سنتين للنادي الأهلي والأهلي يريد موسما واحدا فقط».

وتابع: «ولكن المقابل المادي الكبير اللي بيتعرض عليه يخليه يفكر في الخليج وممكن ميكونش موجود الفترة المقبلة مع النادي الأهلي».

أنباء عن رحيل معلول بنهاية الموسم

وهناك أنباء من داخل القلعة الحمراء بأن الموسم الحالي قد يكون هو الأخير للاعب التونسي علي معلول بعد المسيرة الكبيرة داخل جدران المارد الأحمر على أن يتم التعاقد مع بديلة.