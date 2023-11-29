أول تحرك من إدارة الأهلي بعد مشادة كولر مع أحد المشجعين | عاجل

وجهت إدارة النادي الأهلي رسالة عاجلة إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، خلال الساعات الماضية، بعد اشتباكه عقب مباراة سموحة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري NILe، مع أحد مشجعي الفريق بسبب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وخسارة نقطتين ثمينتين في البطولة.

إدارة الأهلي تطالب كولر بالهدوء التام والتحكم في انفعلاته

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، كشف أن الإدارة الحمراء تحدثت مع المدرب السويسري وطالبته بالهدوء والسيطرة على أعصابه خاصة في تعامله مع جماهير الفريق.

وأكد أن الإدارة طالبت المدير الفني بأن يتحلى بالهدوء التام خلال الفترة المقبلة، لأن هناك حالة غضب بين الجماهير بسبب خسارة بطولتي السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي، ولابد من التماس لهم العذر في حالة غضبه

وشدد المصدر أن الإدارة الحمراء، تحدثت مع مارسيل كولر وطالبته بالتركيز مع الفريق وعدم التشتت خارج غرف الملابس، واستعادة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، وتكرار الموسم الماضي الذي حقق فيه الفريق 5 بطولات.

وأختتم أن من ضمن الرسائل التي وجهتها الإدارة بأن يكون هادئًا لأقصى درجة مع جماهير الفريق، وتجنب أي اشتباكات خلال الفترة المقبلة، لأن هذا الأمر وارد تكراره خلال الفترة المقبلة.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، دخل في مشادة مع أحمد جماهير الفريق، عقب مباراة سموحة والتي أقيمت أمس، بدوري NILe، وانتهت بالتعادل السلبي، موجها انتقادًا للمدرب على تراجع النتائج في الفترة الماضية، وتدخل مترجم الفريق وأنهى الأزمة قبل أن تتفاقم.