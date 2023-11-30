ختام سلسلة فعاليات «مصر أمانة» بالدقهلية لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية عن اختتام اليوم سلسلة ندوات وملتقيات مصر أمانة بمركز نبروة في الدقهلية، لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من أجل حياة كريمة لكل مواطن مصري، والأسر الأولي بالرعايا، وحماية مصر والحفاظ علي تاريخ مصر المشرف.

حضر سلسلة الفعاليات عددًا من الجمعيات الأهلية ومشاركة الرائدات الاجتماعيات، بحضور مدير أوقاف نبروه فضيلة الشيخ باسم سامي والقمص يوأنس راعي الكنيسة بنبروه، ومديرة الإدارة الصحية بنبروه، والسيد محمد صالح مدير الإدارة الاجتماعية بنبروه، وعددًا من الشخصيات العامة والاجتماعية من أبناء مركز نبروه.

فعاليات حملة مصر أمانة

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز، أنه جرى الوقوف دقيقة حداد على أروح شهداء فلسطين في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة الذي راح بسببه الآلاف من الأبرياء.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إلى أن الفترة الحالية تهدف إلى الوقوف بجانب مصر من خلال توعية من قبل المجتمع المدني، ومن خلال الجمعيات الأهلية، لتوعية الشباب، بإنجازات مصر في الفترة الأخيرة كثيرة.

وأوضح أن الهدف من حملة مصر أمانة هو زيادة الوعي بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتعزيز المشاركة السياسية تحت رعاية الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي، ومحافظة الدقهلية.