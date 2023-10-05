استمرار فعاليات حملة مصر أمانة لحث الشباب للمشاركة بالانتخابات في الدقهلية

كشف الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن استمرار فعاليات حملة «مصر أمانة» لتصل إلى مركز بني عبيد، والتي جاءت بهدف زيادة الوعي بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتعزيز المشاركة السياسية.

عمل فعاليات حملة مصر أمانة ببني عبيد بالدقهلية

وأشار الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه جرى عمل فعاليات حملة «مصر أمانة» في محافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ومحافظة الدقهلية.

وأشار إلى أن الفعاليات جاءت بحضور المهندس عفت رجب داوود، منسق عام الجمعيات الشرعية بالدقهلية ومجلس الإدارة محمد إلياس رئيس الجمعية، وأنس سنجاب، ومبروك العفيفي، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتورة نيفين أبو المعاطي الباز، رئيس مؤسسة رؤية للتنمية المستدامة، وبدرية السيد مدير إدارة شؤون المرأة بالمديرية، وصلاح عبده مدير إدارة بني عبيد الاجتماعية، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورائدات بني عبيد.

وأكد عبدالعزيز على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وشراكته مع المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن حملة مصر أمانة التي تم تدشينها تستهدف زياده الوعي بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتعزيز المشاركة السياسية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية دون توجيه الناخب.

جهود الدولة المصرية لتنمية الإنسان

وأشارت الدكتورة نيفين أبو المعاطي، لجهود الدولة المصرية في التنمية وبناء الإنسان وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين باعتبارها أولولية وضعتها الدولة المصرية أمامها، وأولت بها اهتماما كبيرا بالإضافة إلى ميكنة كل الخدمات.