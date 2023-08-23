«دار العلوم» تقدم ورشة الاتصال والتسويق الشخصي والسيرة الذاتية

استضافت كلية دار العلوم جامعة القاهرة على هامش الملتقى الوطني للتوظيف وريادة الأعمال من أجل مصر، الدكتورة نور الزيني، مدير قطاع الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، في محاضرة لطلاب وخريجي الكلية، تحت عنوان التسويق الشخصي ومهارات التميز في سوق العمل.

كلية دار العلوم

وفي كلمته على هامش الملتقى، أشار الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، إلى تاريخ الكلية ومجالات التخصص المختلفة والجهات التي يمكن لخريج الكلية أن يعمل بها.

وأوضح بلبولة، أهمية بناء السيرة الذاتية والصورة الذهنية والاجتماعية الخاصة بكل طالب قبل تخرجه، مؤكدا أن تدريب الطلاب على المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث من أهم أهداف ملتقى التوظيف.

أهمية إعداد سيرة ذاتية تتناسب مع طبيعة العمل

وأشارت الدكتورة نور الزيني، إلى أهمية إعداد سيرة ذاتية تتناسب مع طبيعة العمل المتقدم له، بالإضافة إلى ضرورة عمل الطالب على إعداد هوية متكاملة له على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال فترة الدراسة بشكل يساعده في الحصول على فرصة عمل جيدة.

وأكدت «الزيني» أهمية الحصول على التدريبات المجانية المقدمة على مخلتف المنصات والمواقع، وتعلم نظم الذكاء الاصطناعي والبرمجة وغيرها من الوظائف المتعلقة بالمستقبل، كما أجابت عن أسئلة الطلاب واستفسارتهم بشأن مهارات اجتياز مقابلة العمل.

كما قدم الدكتور سيد مصيلحي، مدرب الموارد البشرية، محاضرة بعنوان بناء السيرة الذاتية واجتياز مقابلة العمل، درب الطلاب خلالها على تجنب أشهر الأخطاء في السير الذاتية ومقابلات العمل.

واختتمت فعاليات اللقاء، بتكريم الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية للدكتورة نور الزيني، والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.