عميد «دار العلوم» سابقا: وثيقة المدينة المنورة سبقت العالم في إقرار حقوق الإنسان

قال الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، العميد السابق لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن وثيقة المدينة، تعتبر أول عقد اجتماعي في تاريخ البشرية، وهي هدية الإسلام للإنسانية، وأول دستور للتعايش وإقرار لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية.

وثيقة المدينة أول أقرار لحقوق الإنسان

وتابع العميد السابق لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أمس الاثنين: «وثيقة المدينة أول من أقر حقوق الإنسان قبل إقرار ما اتقفت عليه الأمم المتحظة عام 1946 وهو ما يعرف بمبادئ حقوق الإنسان، في الأمم المتحدة، وثيقة المدينة هي إعلان عن قاعدة الإسلام الحضارية وشريعته الأساسية وهى التسامح».

وثيقة المدينة سبقت العالم في نقل الإنسان من ضيق الأنا والذات إلى سعة الجميع

واستكمل: «وثيقة المدينة سبقت العالم في نقل الإنسان من ضيق الأنا والذات إلى سعة الجميع، من العنصرية إلى رحابة التسامح واحتواء الجميع، من ضيق الحكم الضيق فى نظرته، إلى أبعاد الإسلام السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا جاء عبر وحي ليعلي قيمة الإنسان».