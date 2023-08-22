نتيجة تنسيق كلية دار العلوم لطلاب المرحلة الثانية علمي وأدبي بالدرجات.. اعرفها

يمكن لطلاب الثانوية العاملة معرفة نتيجة تنسيق كلية دار العلوم لطلاب المرحلة الثانية «علمي وأدبي» بالدرجات، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق 2023 المرحلة الثانية كاملة، ليكتمل تنسيق كلية دار العلوم بـ16 كلية في المرحلة الثانية بنصيب 8 كليات لكل من الشعبتين العلمية والأدبية، وجاءت دار العلوم في جامعة القاهرة في المقدمة بمجموع 304 درجات للأدبي، و295 للعلمي.

تنسيق كلية دار العلوم لطلاب المرحلة الثانية علمي وأدبي بالدرجات

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، والتي حددت الحدود الدنيا لكل كلية في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، ومن بينها تنسيق كلية دار العلوم بالدرجات في كافة الجامعات المصرية وجاءت تلك الكليات كما يلي:

تنسيق كلية دار العلوم لطلاب المرحلة الثانية أدبي بالدرجات

دار العلوم الفيوم 271.5

دار العلوم القاهرة 304

دار العلوم المنيا 262.5

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 268

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 260

دار العلوم انتساب موجه أسوان 259.5

دار العلوم أسوان 260.5

تنسيق كلية دار العلوم لطلاب المرحلة الثانية علمي بالدرجات

دار العلوم الفيوم 273

دار العلوم القاهرة 295

دار العلوم المنيا 264.5

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 262

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 279.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 256

دار العلوم انتساب موجه أسوان 252.5

دار العلوم أسوان 264