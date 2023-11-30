قرار عاجل من «التموين» لتجار السكر.. 2 مليون جنيه غرامة في هذه الحالة

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع مديرياتها على مستوى المحافظات بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تجار السكر، سواء تجار التجزئة أو تجار الجملة، من أجل ضبط كل من يتلاعب بالسكر سواء بالبيع بأزيد من السعر الذي أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو سواء حجب السكر عن التداول في السوق المحلي.

التلاعب بأسعار السكر

ورجحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يحدث ضبط سعر السكر منتصف شهر ديسمبر، أي بعد 15 يوما من الآن، مرجعة السبب إلى حملات الرقابة والضبطية القضائية التي تشنها وزارة التموين ومديرياتها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لتطبيق عقوبة التلاعب بأسعار السكر على التجار المخالفين.

انخفاض سعر السكر

وأوضحت المصادر، أنه وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإن عقوبة التلاعب في أسعار أي سلعة وخاصة السلع الاستراتيجية الهامة وعلى رأسها السكر تبدأ بتوقيع غرامة من 10 آلاف جنيه وتصل حتى 2 مليون جنيه ضد التاجر الذي يثبت بيعه للسكر بسعر أزيد من 27 جنيها وهو السعر العادل للسكر المعلن رسميا من وزارة التموين.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه رسالة لكبار تجار السكر، بسرعة ضخ السكر المخزن لديهم للسوق المحلي، مؤكدا أن سعر السكر لن يزيد في الأسواق وأن عليهم ضخ ما لديهم للمواطنين في السوق أو ضبط الكميات المخزنة لديهم بتهمة الاحتكار وتحرير محاضر احتكار سلعي ضدهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.