حملات «حماية المستهلك» تضبط أطنان من السكر.. محاضر حجب تداول ضد التجار

أكد جهاز حماية المستهلك مواصلة جهوده الرقابية لضبط المُخالفين من مُحتكري السلع؛ لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، معلنًا شن حملات رقابية مكبرة وموسّعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول.

حملات رقابية من حماية المستهلك

وعقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز جهاز حماية المستهلك، أمس، اجتماعًا مُوسعًا مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز؛ لمُتابعة الموقف الحالي في الأسواق والإجراءات التي يقوم بها أعضاء الجهاز ضد المخالفين والتشديد على استمرار تكثيف الحملات على مدار الساعة، واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدًا أهمية دور الجهاز خلال الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة، وإعادة الانضباط في الأسواق.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على الانضباط في الأسواق، وعدم التهاون مع المُخالفين، والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أنّ الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف وجوده بالأسواق، مع التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة؛ لتحقيق الانضباط والاستقرار، واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

حملات الرقابة بمحافظة المنوفية

وأضاف بيان الجهاز، أن الحملة الرقابية تشكلت من مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بمحافظة المنوفية، وأسفرت الحملات عن المرور على 40 منشأة تجارية وتحرير 5 قضايا تنوعت بين «عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة »، وجارٍ إحالة المُخالفين للنيابة العامة.

وأوضح البيان أنّ المضبوطات جاءت على النحو التالي:

- 2.8 طن أرز حجب عن التداول.

- طن مكرونة مجهول المصدر.

- 2000 علبة عصير مجهول المصدر.

- 900 عبوة جبنة مجهول المصدر.

حملات القاهرة الكبرى

شنّ المقر الرئيسي للجهاز حملة مُكبرة بنطاق القاهرة الكبرى، وضبط 8 أطنان سكر ضمن مُبادرة خفض السلع بإحدى السلاسل التجارية الكبيرة بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة تم حجبهم عن التداول، وإلزام السلسلة ببيعها للمواطنين في الحال بسعر 27 جنيها، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المنشأة.

حملات رقابية في مختلف محافظات الجمهورية

فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 173 محضرا على مستوى المحافظات، وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو التالي:

- 240 ك سكر حجب عن التداول.

- 1593 علبة منتجات تبغ وسجائر.

- 485 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- 6.8 طن أرز حجب عن التداول مجهول المصدر.

- طنا دقيق مجهول المصدر.

- 1.3 طن مكرونة مجهول المصدر.

- 2900 عبوة منتجات غذائية مجهول المصدر.