«حماية المستهلك» يضبط مخالفات تموينية متنوعة في شبرا

شنّ جهاز حماية المستهلك اليوم، حملات مكبرة بمنطقة شبرا في نطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة أو غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف، يحجب السلع عن التداول أو يضارب في سعرها.

وصرح رئيس الجهاز، بأنّه جرى توجيه مأموري الضبط القضائي بجميع المحافظات بالانتشار المكثف على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ومتابعة الحملات على مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق، وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.

تحقيق الانضباط في الأسواق

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق، وعدم التهاون مع المخالفين، والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مخالف مستغل، مشيرا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق.

وأكد أهمية التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار، واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة «الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات»، فيما نسق مأموري الضبط أثناء انتشارهم بالأسواق، مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، لّإزالة أسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.

حملات رقابية على الأسواق

وواصلت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، شنّ الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبرى، وأسفرت الحملات عن تحرير 128 محضرًا على مستوى المحافظات وضبط 36.1 طن سكر بالإسكندرية و2.1 طن سكر بقنا، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي:

38.1 طن سكر (حجب عن التداول).

346 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي).

1.8 طن مصنعات لحوم (غير صالحة للاستهلاك الآدمي).

2.1 طن أرز (مجهول المصدر).

1.5 منتجات غذائية (مجهول المصدر).

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وتطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما ناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا من 9 صباحا حتى 10 مساء، أو عبر خدمة واتساب (01577779999).