أماكن الحصول على كارت الخبز المدعم لغير حاملي بطاقة التموين.. الرغيف بجنيه

أعلنت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تطبيق منظومة كارت الخبز الذكي البديل لبطاقة التموين، وهذا بهدف صرف الخبز البلدي المدعم لكل المواطنين غير المستحق لهم بالدعم التمويني، وأن الكارت قريبا سيتم تطبيقه وهذا خلال الأيام القلائل المقبلة.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن» في السطور التالية، أماكن الحصول على كارت الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقة التموين.

أماكن الحصول على كارت الخبز البلدي المدعم

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن استخراج كارت الخبز البلدي المدعم لغير المستحق لهم بالدعم التمويني، يكون من خلال مكاتب البريد، لافتة إلى أن هذه المنظومة ستتيح لأصحاب البطاقات التموينية، الحصول على الخبز المدعم من المخابز البلدية.

سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من الكارت الذكي

وأضافت المصادر، أنّ سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خلال الكارت الذكي سيكون جنيهًا واحدًا، بينما سيظل سعر رغيف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية عند 5 قروش.

الهدف من كارت الخبز المدعم

وأشارت المصادر إلى أن هذه المنظومة ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخبز في المخابز السياحية، التي تجاوزت 2 جنيه حاليًا، كاشفة أنّ مرحلة التطبيق ستكون بداية العام المقبل.