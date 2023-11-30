«التنسيقية» تستكمل لقاءاتها مع رموز المجتمع ضمن أعمال صياغة برنامج لطرحه على مرشحي الرئاسة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بالشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية سابقًا، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب والسياسيين، حول برنامج عمل الرئيس القادم 2023-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات، على عدد من النقاشات أهمها، الاستماع لوجهات نظر متنوعة في القضايا المختلفة ومناقشة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، بهدف صياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطنين في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر، أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكل الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.