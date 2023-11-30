عضو التنسيقية: برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر به رؤية لتطوير كل المجالات

قالت الدكتورة إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري إن حدث الانتخابات الرئاسية يعد حدثا عالميا وليس أمرا محليا فقط، كما عملنا في بداية نشأت الحزب على وصول لأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، ومن ثم الوصول للحكم.

رؤية كبيرة لتطوير الدولة المصرية

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي حازم عمر، أن المرشح حازم عمر لديه رؤية كبيرة لتطوير الدولة المصرية، ولدينا خطط مدروسة لتطوير جميع المجالات، وسنعمل على بناء رأس المال البشري.

معالجة قانون الإدارة المحلية

وأضافت «طلعت»، أن برنامج الرئاسي الخاص بالمرشح حازم عمر يعد برنامجا متكاملا وسيعالج جميع المشكلات الموجودة في الوقت الحالي، إذ يطرق إلى معالجة قانون الإدارة المحلية ليواكب التطور الحالي في جمهورية مصر.

وتابعت: برنامجنا يخدم المواطن في كافة أنحاء البلاد، ونحن ندعو أهلنا في صعيد مصر للمشاركة في هذا الحدث الانتخابي الأهم، ونحن نتظر من حضراتكم التشيجع في هذا العرس الانتخابي الهام ودعم المرشح حازم عمر.