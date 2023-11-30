«القومي لحقوق الإنسان» ينهي استعدادات متابعة الانتخابات الرئاسية

أنهى المجلس القومي لحقوق الإنسان، كل الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستنطلق غدا الجمعة 1/12/2023، لتصويت للمصريين بالخارج، ولمدة ثلاث أيام «1 إلى 3 ديسمبر 2023»، وللمصريين في الداخل خلال الفترة من 10 و11 و12/12/2023، وجولات الإعادة إن وجدت.

القومي لحقوق الإنسان يتابع الانتخابات بالداخل والخارج

وانطلاقا من دور المجلس في متابعة الانتخابات الرئاسية كإحدى الركائز الأساسية لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية، والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، وفي مقدمتها المشاركة في الشأن العام وحق التصويت، يتابع المجلس عمليات التصويت الانتخابي للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والداخل، بتطبيق النهج الحقوقي المتعارف عليه، وفقا للمعايير الدولية لضمان الحيادية والنزاهة والقواعد والممارسات الديمقراطية السليمة في هذا الشأن، والمعايير القانونية الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية ومدونة سلوك المتابعين.

ويتابع المجلس عمليات التصويت من خلال غرفة المتابعة المركزية بمقره الرئيسي وغرف فرعية بفروعه بالمحافظات على مدار 24 ساعة، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال رئاسة المجلس وأعضاءه والأمين العام وأمانته الفنية، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

لجنة رصد إعلامي بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات

كما يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال لجنة الرصد الإعلامي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، التي تتولى متابعة المواد التليفزيونية والإذاعية، للوسائل التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

ويهيب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمصريين في الداخل والخارج، المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري باعتباره حقا وواجبا وطنيا، وأحد دعائم الديمقراطية.