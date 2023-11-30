بعد إعلان غرامة 2 مليون جنيه.. ضبط أول مصنع لتعبئة السكر دون فواتير بالإسكندرية

فور إعلان وزارة التموين عقوبة احتكار سلعة السكر والبيع بسعر أزيد من الرسمي، بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية شن حملات مكبرة على تجار السكر والمصانع التي تخزن السكر في ظل عمليات الاحتكار وبيعه بسعر أغلى، حيث يتم العمل وفقا عقوبة التلاعب في أسعار أي سلعة وخاصة السلع الاستراتيجية لتصل إلى 2 مليون جنيه غرامة.

ضبط 2 طن سكر في الإسكندرية

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية، من ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر بدون فواتير دالة على حيازته، حيث جرى التحفظ على كمية قدرها 40 شكارة زنة الشكارة 50 كيلو بإجمالي 2 طن سكر.

جاء ذلك في حملة مكبرة شنتها إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة، التي أسفرت عن ضبط المصنع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

وزارة التموين تقرر غرامة تجميع السكر

ونشرت «الوطن»، قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يحوي عقوبة للتلاعب في أسعار أي سلعة وخاصة السلع الاستراتيجية الهامة وعلى رأسها سلعة السكر تبدأ بتوقيع غرامة من 10 آلاف جنيه وتصل حتى 2 مليون جنيه ضد التاجر الذي يثبت بيعه للسكر بسعر أزيد من 27 جنيها، وهو السعر العادل للسكر المعلن رسميا من وزارة التموين، أو يجمع السكر في عملية تخزين لتعطيش السوق.