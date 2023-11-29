حملات رقابية لضبط الأسواق والقضاء على احتكار السلع في دمنهور

أكد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى التزام التجار والمحلات التجارية الكبرى بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، ضمن جهود الدولة الساعية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية.

متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة دمنهور، حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع مديرية التموين، استهدفت عددًا من السلاسل التجارية والشوادر ومنافذ بيع السلع بمدينة دمنهور، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، شملت بيع السلع بأزيد من السعر المعلن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية للمتعاملين مع الأغذية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية على المحال

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق؛ للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق، أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.