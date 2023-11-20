محافظ الغربية يشدد على منع محاولات احتكار السلع وعدم وضع التسعيرة

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقاد محافظ الغربية، حملة ليلية مفاجئة على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والهايبر ماركت بطنطا، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

توافر جميع السلع بأسواق الغربية

واطمئن محافظ الغربية، خلال الجولة، على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

وخلال تفقده عقد محافظ الغربية، مقارنة بين أسعار السلع في كل مركز ومدينة لخفض الأسعار المرتفعة.

ضبط أسعار السلع بالغربية

وحرص المحافظ خلال جولته، للاستماع لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار، ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات، ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير كل احتياجات المواطنين، وستتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.