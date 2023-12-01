«القومي للمرأة» يستهدف 12 ألف سيدة في حملة «بلدي أمانة» ببني سويف

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، الخميس، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة والتي استهدفت 11 ألف و919 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء مراكز المحافظة على التوازي بمراكز سمسطا وببا وناصر بعدد 2500 زيارة.

تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، في تصريحات صحفية، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

مشاركة تطوعية موسعة

جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس في محافظة بني سويف وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت تنفيذها في عدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.